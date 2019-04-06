مصطفى صادق: أخطاء لاسارتي الكارثية سبب هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

قال مصطفي صادق هداف المقاولون العرب ومنتخب مصر الأسبق ، ومدرب فريق عجمان الإماراتي أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي يتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة بخمسة أهداف نظيفه ، التي مني بها فريقه أما مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري الأبطالالأفريقي.
وأضاف صادق أن لاسارتي لو باع المباراة لن يستطيع إفساد طريقة اللعب والتشكيل بتلك الطريقه ، مؤكداً أن المدرب الأوريجوياني ارتكب أخطاء كارثية في توظيف اللاعبين ولم يسع لتصحيح الأخطاء خاصة في الجبهة اليمني ، وتساءل صادق: كيف يتم
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