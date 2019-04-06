مصطفى صادق: أخطاء لاسارتي الكارثية سبب هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

قال مصطفي صادق هداف المقاولون العرب ومنتخب مصر الأسبق ، ومدرب فريق عجمان الإماراتي أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي يتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة بخمسة أهداف نظيفه ، التي مني بها فريقه أما مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري الأبطال

الأفريقي.

وأضاف صادق أن لاسارتي لو باع المباراة لن يستطيع إفساد طريقة اللعب والتشكيل بتلك الطريقه ، مؤكداً أن المدرب الأوريجوياني ارتكب أخطاء كارثية في توظيف اللاعبين ولم يسع لتصحيح الأخطاء خاصة في الجبهة اليمني ، وتساءل صادق: كيف يتم

إشراك أحمد فتحي في تلك المباراة الصعبة وبعد فترة الغياب الطويلة التي تعدت الشهور وفي منتصف الملعب ، وأضاف كيف لرمضان صبحي ومحمد هاني يلعبان بجوار بعضهما علي الرغم من أن المكان ليس مكان رمضان صبحي وقلة خبرة هاني ، يذكر أن الأهلي سوف يلاقي صنداونز في لقاء العودة مساء السبت القادم ببرج العرب في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي .