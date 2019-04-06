النجوم يتقدم على الجونة بملعبه بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق النجوم على الجونة بملعب الأخير بالغردقة ضمن الجولة 28 للدوري الممتاز، سجل الهدف صلاح أمين في الدقيقة 30. صلاح أمين في الدقيقة 30. حصل ثلاثي الجونة أحمد سعيد أوكا وسيرج اكا ومحمد ناجي جدو على إنذار . يذكر أن النجوم في المركز الأخير برصيد 24 نقطة والجونة الـ12 برصيد 30 نقطة.

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