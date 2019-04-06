خالد البيومي: الأهلي يحتاج جماهير والتاريخ لا يعرف المستحيل

أكد خالد بيومي المحلل الرياضي أن هزيمة الأهلي القاسية أمام صن دوانز بخماسية نظيفة، في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، صعبة.
وأشار بيومي أن الأهلي يحتاج لمساندة جماهيرية بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها مساء اليوم.
وقال خالد البيومي، عبر حسابه الرسمي علي تويتر:"صن دوانز أحرز خمسه أهداف في
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