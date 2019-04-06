اونلاين | مشاهدة مباراة مباراة الوداد وهوريا كوناكري يلا شوت اليوم yalla shoot كورة لايف| بدون تقطيع ماتش الوداد

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مشاهدة مباراة الوداد وهوريا كوناكري kora live بث مباشر، مساء اليوم السبت في الساعة الخامسة بتوقيت المغرب، الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي ,عبر قناة bein sport hd 2، وسوف نقوم بتوفير رابط البث المباشر لتلك المواجهة قبل بدايتها مباشرة فكونوا متابعين معنا مباشرة.

يلا شووت بث مباشر الوداد وحوريا اليوم وعلى الجانب الأخر نجح فريق حوريا كوناكري في التأهل للعام الثاني على التوالي لهذا الدور حيث تأهل في الموسم الماضي لهذا الدور قبل أن يصطدم الأهلي ويخسر برباعية نظيفة