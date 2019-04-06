اونلاين | بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد جحيم ف الكامب نو .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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يدرس أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لنادى برشلونة، استبعاد الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى من المشاركة فى مباراة أتلتيكو مدريد المحدد لها السبت المقبل على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الجهاز الطبى لنادى برشلونة أوصى فالفيردى بعدم المخاطرة بإشراك عثمان ديمبلى فى مباراة أتلتيكو مدريد، أملاً فى أن يتعافى اللاعب بشكل تام من الإصابة، قبل مباراة مانشستر يونايتد دورى أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف فى نادى برشلونة من إشراك عثمان ديمبلى أمام أتلتيكو مدريد خشية تكرار الإصابة، مثلما حدث عندما تم إشراكه فى مباراة ليون الفرنسى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، لكنه أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بالفخذ اليسرى، حيث كان يعانى من آلام فى المباراة السابقة لها بنفس المنطقة.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى برصيد 70 نقطة بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.