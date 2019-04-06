اونلاين | بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد جحيم ف الكامب نو .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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يخوض لاعبو فريق برشلونة الإسباني حصة تدريبية اليوم الخميس، في إطار الاستعدادت لمواجهة أتلتيكو مدريد بمنافسات الليجا.

وسيحل الروخي بلانكوس ضيوفًا على البارسا يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة 31.

وشارك عثمان ديمبلي وياسبر سيليسين في جزء من تدريبات البلوجرانا.

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ويغيب ديمبلي عن المشاركة منذ منتصف مارس الماضي على إثر إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ.

سيليسين أيضًا عانى من إصابة أبعدته عن المشاركة بصورة طبيعية.

شهدت التدريبات كذلك مشاركة لاعبي الفريق الرديف إينياكي بيينا، وموسى واجي، ومورير وريكي بويج.