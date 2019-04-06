اونلاين | كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

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كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراة قوية أمام نادي بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
حراسة المرمى : مانويل نوير.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
خط الدفاع : كيميش - زوله - هوملز - الابا.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
خط الوسط : مارتينيز - تياجو - جنابري - مولر - كومان.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
وجاءت تشكيلة بورسيا دورتموند كالتالي :-
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
حراسة المرمى : بوركي.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
خط الدفاع : بيتشيك - اكانجي - زاغادو - ديالو.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
خط الوسط : ديلاني - فيتسل - سانشو - داوود - لارسن.
كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga
خط الهجوم : ماركو رويس.
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