اونلاين | كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

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كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراة قوية أمام نادي بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

حراسة المرمى : مانويل نوير.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

خط الدفاع : كيميش - زوله - هوملز - الابا.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

خط الوسط : مارتينيز - تياجو - جنابري - مولر - كومان.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

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خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

وجاءت تشكيلة بورسيا دورتموند كالتالي :-

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

حراسة المرمى : بوركي.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

خط الدفاع : بيتشيك - اكانجي - زاغادو - ديالو.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

خط الوسط : ديلاني - فيتسل - سانشو - داوود - لارسن.

كلاسيكو المانيا..مشاهدة مباراة Bayern Munich بث مباشر اليوم 6-4-2019 يلا شوت يوتيوب Bubdsliga

خط الهجوم : ماركو رويس.

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