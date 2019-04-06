اونلاين | يلا شوت - Youtube HD بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم بث مباشر

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مدرب فريق مانشستر يونايتد "أولي جونار سولشاير" سيتواجد في مباراة اليوم بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويلتقي الفريقان، مساء اليوم السبت، في الكامب نو في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن "سولشاير" قرر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من المدرجات.

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وأشارت إلى أن المدرب النرويجي يرغب في مشاهدة برشلونة عن كثب قبل المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره برشلونة، في الأولد ترافورد، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي.

ولا تُعد تلك المرة هي الأولى التي يتابع فيها "سولشاير" خصمًا لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال حيث سبق له حضور مباراة بين فريقي باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا مذهلًا على سان جيرمان في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب، رغم أنه خسر في الذهاب في أرضه بهدفين دون رد.