اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الليجا الاسبانيه | كورة اونلاين

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الخليج 365 الرياضي – أماط إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، اللثام عن قائمة الفريق الكتالوني التي ستواجه أتلتيكو مدريد، مساء غد السبت، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة غياب كل من عثمان ديمبيلي وتوماس فيرمايلن بداعي الإصابة، بينما سيفتقد الفريق الكتالوني لخدمات أرتورو فيدال بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة أمام فياريال.

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من جهة أخرى، قرر إرنستو فالفيردي توجيه الدعوة للحارس الهولندي جاسبر سيليسين، بعد حصوله على التصريح الطبي، مع العلم أنه غاب عن اللقاء الأخير ضد فياريال بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي: تير شتيجن، جاسبر سيليسين، سيميدو، بيكيه، موريلو، أومتيتي، لونجليه، روبيرتو، جوردي ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثور ميلو، ألينيا، ميسي، سواريز، كوتينيو، مالكوم وبواتينج.

وستكون هذه المباراة مهمة جداً لكلا الفريقين، ففي حال انتصار الفريق الكتالوني فإنه سيوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه لـ11 نقطة، بينما لو فاز أتلتيكو مدريد، فإنه سيشعل مجدداً السباق على لقب الليجا.