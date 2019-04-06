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اونلاين | beIN SPORT .. مشاهدة مباراة برشلونة واتليكو مدريد بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

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حصل الثنائي "دييجو كوستا"، و"ألفارو " مهاجمي فريق أتلتيكو مدريد، على التصريح الطبي، قبل مواجهة برشلونة في

الروخي بلانكوس يحل ضيفًا على النادي الكتالوني، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والثلاثين من الليجا الإسبانية.

وأفاد الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد، أنّ "موراتا"، و"كوستا" قد حصلا على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة اليوم أمام برشلونة.

وسيكون قرار الثنائي الإسباني بيد المدرب الأرجنتيني "دييجو سيميوني" المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد.

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