اونلاين | رابط Koora HD | مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند بث مباشر السبت 6-4-2019 رابط لايف ماتش البايرن ضد دورتموند ا

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رابط Koora HD | مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند بث مباشر السبت 6-4-2019 رابط لايف ماتش البايرن ضد دورتموند اونلاين

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رابط Koora HD | مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند بث مباشر السبت 6-4-2019 رابط لايف ماتش البايرن ضد دورتموند اونلاين

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رابط Koora HD | مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند بث مباشر السبت 6-4-2019 رابط لايف ماتش البايرن ضد دورتموند اونلاين

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم

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البطولة : الدوري الالماني

القنوات : بي ان سبورت 5

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية

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