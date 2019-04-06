اونلاين | يلا شوت (برشلونة) مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم 6-3-2019

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أعلن المدرب الأرجنتيني "دييجو سيميوني" المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، قائمة فريقه المُستدعاة رسميًا، لخوض مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني.

الروخي بلانكوس يحل ضيفًا على النادي الكتالوني، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والثلاثين من الليجا الإسبانية.

ولم تشهد القائمة غيابات كبرى، وتواجد الدولي الإسباني "ألفارو موراتا"، وكذلك مواطنه "دييجو كوستا" بعد حصولهما على التصريح الطبي

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:

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حراسة المرمى: أوبلاك، أدان.

خط الدفاع: جودين، فيلبي لويس، أرياس، سافيتش، بيريز، خوانفران، خيمينيز.

خط الوسط: توماس بارتي، ساؤول، كوكي، فيتولو، رودريجو.

خط الهجوم: جريزمان، كالنيتش، كويا، دييجو كوستا، موراتا.