رياضة | نجم ريال مديد يعلق على صافرات الجماهير ضد بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مديد يعلق على صافرات الجماهير ضد بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيرجيو ريجيلون لاعب نادي ريال مدريد الاسباني، على صافرات الاستهجان التي أطلقت جماهير النادي على الويلزي جاريث بيل خلال مباراة إيبار، اليوم السبت.

وقال ريجيلون، عقب نهاية المباراة: "صافرات الإستهجان على جاريث بيل؟ أنه لاعبنا وهو محترف ويحاول تقديم كل شيء، زيدان يعرف ما يقوله في أي لحظة وكان هذا هو المفتاح اليوم".

وتابع: "دخلنا في الشوط الثاني وكان تركيزنا هو الفوز في المباراة وأن نُشكل ضغط كبير وصعوبة على الخصم وهذا مافعلناه".

وفاز ريال مدريد على إيبار بهدفين مقابل هدف مساء اليوم ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني "الليجا".