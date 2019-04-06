رياضة | عاجل.. قرار مصيري من مجلس الأهلي بعد الخسارة الفادحة أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مصيري من مجلس الأهلي بعد الخسارة الفادحة أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة النادي الأهلي، لفتح أبواب التتش أمام الجماهير، خلال المران الختامي قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي دراسة مجلس الإدارة، لفتح أبواب التتش للجماهير، من أجل تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة.

وتلقى النادي الأهلي، عصر اليوم السبت، هزيمة قاسية أمام نظيره فريق صن دوانز الجنوبي أفريقي، بنتيجة 5-0، في المباراة، التي أقيمت بينهما بجنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.