رياضة | نجم ريال مدريد أول ضحايا زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد أول ضحايا زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن الكوستاركي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد سيرحل في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن البلجيكي تيبو كورتوا سيكون هو الحارس الأول للملكي في الموسم المقبل والأوكراني أندريه لونين المعار لفريق ليجانيس سيكون الحارس الثاني.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حريص على إعلان قراره قبل نهاية الموسم وإبلاغ نافاس الذي سيقرر فيما بعد ما إذا كان سيبقى في النادي أو يبحث عن وجهة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحارس الأوكراني الشاب أندريه لونين الذي يبلغ من العمر 20 عامًا والمعار إلى ليجانيس سيعود إلى الملكي في نهاية الموسم وبالرغم من عدم حصوله على دقائق كثيرة إلا أن زيدان قرر أن يكون الحارس الثاني للفريق.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن زيدان قرر وضع ثقته في الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي حصل على جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2018 ونسيان الآداء الكارثي الذي قدمه مع ريال مدريد هذا الموسم.