رياضة | عاجل.. تصريح ناري من مدرب صن داونز بعد اكتساح الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح ناري من مدرب صن داونز بعد اكتساح الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن فوز فريقه الكبير على الأهلي 5 / صفر اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لم يكن حظا ولكنه نتيجة اجتهاد كبير.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"لقد شاهدنا 8 مباريات للأهلي منها مواجهتيه أمام بيراميدز والزمالك، عرفنا جيدا نمط وأسلوب لعب الأهلي، لقد قمنا بواجبنا في أرضنا، والفوز اليوم لم يكن حظًا أو بالمصادفة لقد عملنا على تحقيق ذلك".

وواصل مدرب صن داونز :"نحن علمنا كل جوانبهم الخطيرة، وكذلك كل لاعبيهم الخطيرين".

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وتابع :"لن نتحدث كثيرًا، مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري مدرب كبير ولديه سيرة ذاتية كبيرة ويجب أن نظهر له كل الاحترام".

وأردف :"إذا وضع لاسارتي سيرته الذاتية على طاولة عليها سيرتي الذاتية أيضا فينبغي علي أن أخفي سيرتي تحت هذه الطاولة".

واختتم :"أعلم أن الخسارة بخماسية صعبة، لكن يجب أن نظهر أمامه التواضع والاحترام".