رياضة | لايبزيج يؤمن المركز الثالث بتخطي ليفركوزن في البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايبزيج يؤمن المركز الثالث بتخطي ليفركوزن في البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق لايبزيج، اليوم السبت، على مضيفه باير ليفركوزن (4-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

وأحرز أهداف الضيوف كل من النمساوي مارسيل سابيتزر (17) وتيمو فيرنر (64) وإيميل فورسبرج (71) من ركلة جزاء والمهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا (83).

بينما سجل هدفي أصحاب الأرض ليفركوزن، كاي هافرتز (11) من ركلة جزاء و(23).

وبهذا الفوز، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 55 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة، حقق فريق آينتراخت فرانكفورت، فوزًا قاتلًا على مضيفه شالكه بنتيجة (2-1).

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وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش (13) قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق سوات سيردار (21)، ثم جاء تسجيل هدف الفوز عن طريق لوكا يوفيتش (90+9).

وبهذه النتيجة، رفع آينتراخت رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد شالكه عند 26 نقطة في المركز الـ14.

ونجح أيضًا فريق فولفسبورج في الفوز على ضيفه هانوفر بنتيجة (3-1).

وسجل لأصحاب الأرض كل من السويسري ريناتو ستيفن هدفين (31 و71) و جيريمي روسيلون (78)، بينما أحرز هدف الضيوف اللاعب هندريك فيدانت (30).

وبهذه النتيجة، رفع فولفسبورج رصيده من النقاط إلى 45 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد هانوفر عند 14 نقطة في ذيل الترتيب.