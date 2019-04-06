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رياضة | نيمار يفجر مفاجاة مدوية لميسي عن مستقبله

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أوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان قد كشف عن مصيره مع فريقه الحالي وذلك لزملائه السابقين في نادي .

                                

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار دا سيلفا قد أخبر ثلاثي برشلونة ليونيل ولويس سواريز وجيرارد بيكيه عن مصيره وذلك خلال حديث دار بينهم.

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 وأشار نيمار أنه قد قرر الاستمرار مع النادي الفرنسي وأغلق الحديث في كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من بينهما أندية مثل ومانشستر سيتي واليونايتد.

 

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، أن ناصر الخيلفي مالك نادي باريس سان جيرمان قد وعد نيمار دا سيلفا بعمل ميركاتو صيفي قوي وذلك مباشرةً عقب رفع العقوبة عن الفريق من جانب الـ "فيفا".

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