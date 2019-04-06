رياضة | التعادل يحسم موقعة سيمبا ومازيمبي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة سيمبا ومازيمبي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل السلبي على لقاء سيمبا التنزاني مع ضيفه مازيمبي الكونجولي، اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليتأجل حسم التأهل إلى العودة التي ستقام بالكونجو الديمقراطية في الأسبوع المقبل.

ويتعين على مازيمبي، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، الفوز بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.

فيما يكفي سيمبا، الذي يعتبره البعض أنه الحصان الأسود للمسابقة، التعادل الإيجابي لمواصلة مغامرته في أرفع الكؤوس الإفريقية.