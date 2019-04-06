رياضة | تقارير.. الكشف عن موعد انضمام هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الكشف عن موعد انضمام هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الساعات الماضية شهدت حالة من الضغط الكبير التي مارسها ريال مدريد من أجل انهاء صفقة البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، حيث قامت إدارة الملكي بتسريع وتيرة المفاوضات مع نظيرتها في تشيلسي من أجل التوصل لاتفاق بين الناديين.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الصفقة ستكون واحدة من أسهل الصفقات التي يبرمها ريال مدريد بعد أن دخل هازارد العام الأخير من عقده في ستامفورد بريدج.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يأمل في إنهاء صفقة هازارد بأسرع وقت ممكن على أن يكون الإعلان عنها رسميًا خلال شهر أبريل الجاري قبل التحرك في صفقة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.