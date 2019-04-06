رياضة | شاهد .. "حفلة" زملكاوية على الفيس بوك بعد الخسارة الخماسية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد .. "حفلة" زملكاوية على الفيس بوك بعد الخسارة الخماسية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يترك عشاق ومحبي نادي الزمالك الفرصة بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاسية أمام صن داونز بخماسية نظيفة بذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا إلا واستغلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في السخرية من الخسارة الثقيلة .

وعلى الطريقة المعتادة في مواقع التواصل أقام الجمهور "حفلة" على منافسهم بالكوميكسات والصور الساخرة والتي يرصد "الخليج 365 الرياضي" جزءا منها في الموضوع التالي .