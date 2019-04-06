رياضة | رئيس الفيفا يكشف تفاصيل جديدة عن خطته المثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفيفا يكشف تفاصيل جديدة عن خطته المثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إن خطته المثيرة للجدل بخصوص كأس العالم للأندية الموسعة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير اللعبة في آسيا رغم معارضة أوروبا لهذا الأمر.

ويرغب إنفانتينو في زيادة عدد الأندية من 7 إلى 24 عندما تنطلق المسابقة بشكلها الجديد في 2021 رغم معارضة رابطة الأندية الأوروبية التي هددت بالمقاطعة.

لكن الرجل السويسري أبلغ الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في كوالالمبور اليوم السبت، أن إقامة نسخة موسعة من البطولة سيفيد اللعبة في هذه القارة.

وقال إنفانتينو لممثلي الوفود في الاتحاد الآسيوي المكون من 47 عضواً: "سنتحدث مجدداً حول كيفية التطوير والتحسين ولقد قررنا في الاجتماع الأخير لمجلس فيفا إنشاء نسخة جديدة لكأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً منها 3 فرق آسيوية".

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وأضاف: "تابعت نهائي دوري أبطال آسيا في طهران وهناك أندية تحمل تقاليد عريقة في آسيا ومن المهم أن تنال الفرصة ومن المهم أن نمنحها فرصة التألق على الصعيد العالمي، لهذا السبب من المهم مواصلة تطوير مسابقاتنا وعلى سبيل المثال كأس العالم للأندية بشكلها الجديد".

ومن المنتظر أن تشهد كأس العالم للأندية الموسعة، التي ستقام مرة واحدة كل 4 سنوات، مشاركة 8 فرق أوروبية و6 فرق من أمريكا الجنوبية إضافة إلى 3 فرق من كل من آسيا وأفريقيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) إضافة إلى مقعد واحد من أوقيانوسيا.

وتشارك الأندية الآسيوية في كأس العالم للأندية منذ إنشائها في 2000 وبلغ كاشيما أنتلرز الياباني في 2016 والعين الإماراتي العام الماضي نهائي المسابقة، وخسر الفريقان الآسيويان في المرتين أمام ريال مدريد عملاق أوروبا.