رياضة | ليستر سيتي يقسو على هيدرسفيلد برباعية وبيرنلي يهزم بورنموث بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يقسو على هيدرسفيلد برباعية وبيرنلي يهزم بورنموث بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليستر سيتي في تحقيق الفوز على منافسه فريق هيدرسفيلد تاون، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتألق جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في اللقاء، وسجل هدفين للفريق وصنع هدف ماديسون الثالث، واحرز تيليمانس هدف ليستر الرابع في المباراة.

وفاز أيضا بيرنلي ضد بورنموث، بنتيجة 3-1 في مفاجأة كبيرة بالدوري الإنجليزي، وحقق كريستال بالاس انتصارا هاما خارج أرضه على فريق نيوكاسل يونايتد.