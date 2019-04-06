رياضة | لاسارتي: سنعمل على إصلاح ما أفسدناه أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: سنعمل على إصلاح ما أفسدناه أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة مباراة الفريق اليوم أمام صن داونز، في ذهاب ربع النهائي لدوري الأبطال من الصعب التعليق عليها.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء: "قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرًا خلال الفترة القادمة، من أجل تصحيح الكثير من الأمور".

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وأوضح: "شاهدنا العديد من المباريات للمنافس، ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم".

وأشار مدرب الأهلي، إلى أنه لا وقت للحديث عن أي شيء الآن وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم.

وتلقى النادي الأهلي، عصر اليوم السبت، هزيمة قاسية أمام نظيره فريق صن دوانز الجنوبي أفريقي، بنتيجة 5-0، في المباراة، التي أقيمت بينهما بجنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.