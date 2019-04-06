رياضة | بنزيما يقود ريال مدريد للثأر من إيبار في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يقود ريال مدريد للثأر من إيبار في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما على منافسه فريق إيبار، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما هدفي ريال مدريد في اللقاء، وثأر من هزيمة الدور الأول أمام فريق إيبار، والتي كانت قد انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ورفع نادي ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق نقطتين عن نادي أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.