رياضة | شبان قنا يفوز على أبو كساه برباعية ويصعد رسميا للقسم الثاني

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تأهل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا رسميا للقسم الثاني، بعد تغلبه على فريق نادي ابو كساه، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول 4-2، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة، من تصفيات دوري الترقي لدوري القسم الثاني، لموسم 2018_2019.

تقدم الشبان في الدقيقة38 من الشوط الاول، بني ان صديقة من خطأ لمدافع ابوكساه، ليضع الكرة في مرماه، ثم عزز ابراهيم حسن النتيجة، واحرز هدف الشبان الثاني، في الدقيقة36، من زمن الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الشبان بهدفين دون رد، ثم تمكن أبوتريكة، الوافد الجديد خلال الانتقالات الشتوية، من احراز الهدف الثالث، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الثاني، ليعود فريق ابوكساه للمباراة ويحرز هدفه الأول في الدقيقة25 من الشوط الثاني، ويكثف هجماته ويمكن من تقليص الفارق، عقب احتساب حكم اللقاء، ركلة جزاء للفريق الفيومى، لتصبح النتيجة، تقدم الشبان بثلاثية مقابل هدفين، وقبل إطلاق صافرة نهاية اللقاء، تمكن احمد البدري من احراز هدف الشبان الرابع، لينتهي اللقاء، بفوز شبان قنا برباعية مقابل هدفين.

بهذا الفوز، يرفع فريق نادي الشبان بقنا رصيده للنقطة العاشرة، متصدرا المجموعة، ويتأهل رسميا لدورى القسم الثاني، دون النظر لنتيجة الجولة المقبلة والخيرة لتصفيات الترقي لدوري القسم الثانى.