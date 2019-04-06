رياضة | شريف عبد الفضيل يعلق على هزيمة الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف عبد الفضيل يعلق على هزيمة الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق شريف عبد الفضيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على هزيمة الفريق المذلة، بخماسية دون رد أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شريف على صفحته بموقع "تويتر" ‏‎‏‏‏‏ده لو سحر مش هيعمل كده؛ لعبنا كتير في أفريقيا نقص أكسجين وشمس حارقة ولكن قاتل قاتل قاتل"

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء العودة التي ستقام بمصر السبت المقبل، من أجل الصعود إلى المربع الذهبي للمسابقة.