رياضة | أول رد من مدرب الأهلي بعد الهزيمة القاسية أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من مدرب الأهلي بعد الهزيمة القاسية أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة مباراة الفريق اليوم امام صن داونز في ذهاب ربع النهائي لدوري الابطال من الصعب التعليق عليها.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرا الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور».

وأوضح : «شاهدنا العديد من المباريات للمنافس ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم.

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وأشار الي إنه لا وقت للحديث عن أي شيء الآن وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم.

وأضاف أن خروج سعد سمير للإصابة بالطبع اثر علي الفريق خاصة وأنه ويمتلك خبرات كبيرة.

وأوضح أنه يتقدم باعتذاره لجماهير الأهلي سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت احداثها عبر شاشات التليفزيون مؤكدا أن على الجميع العمل كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة وأن الخسارة حدثت ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم بالعمل كثيرا جدا