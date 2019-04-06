رياضة | سنتريس يتخطى باروط ويصعد لنهائي دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنتريس يتخطى باروط ويصعد لنهائي دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق مركز شباب سنتريس، عروضة القوية، ونتائجة الإيجابية، في النسخة السادسة، لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم، عقب فوزه المستحق على فريق مركز شباب باروط بني سويف بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب مركز شباب إمبابة، في الدور قبل النهائي.

خاض فريق سنتريس المباراة بتشكيل تكون من : رامى سامى ، محمد على ، شعبان جمال ، فتحى جمال ، كريم شحاته ، مصطفى مجدى ، محمد حسنى ، علاء محمود ، محمد حسام ، فى البدلاء محمود محمد وأشرف محمد ،، مصطفى محمد ،عبد الرحمن سمير، أحمد سامى، رجب محمود، محمد سيد، بقياده المدير الفنى للفريق جمال عرفه ومدرب عام جمال فتحى ومساعد مدرب عبد العزيز عمران.

وجاء تشكيل فريق باروط بنى سويف يضم " عبد الرحمن محمد، رامى مسموع ، محمود هادى ، احمد عيد سيد ، احمد سيد ، هشام مصباح، جمال سيد ، اسلام خالد ، عبد الرحمن مصطفى ، هيثم عبد الرؤوف ، عبد الرحمن صابر ، وفى البدلاء

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عمر حبيب ، محمد عامر ، محمد احمد ، احمد ابو الخير، على قرنى، عبد الرحمن ، محمد عادل عبد الخالق، ويقود الفريق السويفي المدير الفنى محمد حسن ومدرب عام الفريق أشرف قرنى وإدارى الفريق رجب الوجية

أحرز أهداف اللقاء عبدالرحمن مصطفى لباروط فى الدقيقه 30 من الشوط الأول، ثم تعادل محمود جمال لسنتريس فى الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني سجل محمد على هدف الفوز للفريق المنوفي فى الدقيقة 25.

وأدار اللقاء الحكام خليفه عبدالله ، وعاونة محمود فوزى ، على عبد النبى، من منطقه الجيزة، وحضر المباراة محمود غريب مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة، ومحمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية

بهذا الفوز يصعد فريق سنتريس المباراه النهائيه لملاقاة فريق فيصل بطل السويس يوم السبت بملعب أسوان في المباراة النهائية.