انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي المصري يودع أبطال أفريقيا إكلينكياً.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 06:48 مساءً - تلقى النادي الأهلي المصري هزيمة مدوية على يد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي بخماسية نظيفة، السبت، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفشل العملاق القاهري تحت إمرة مدربه الأوروغواياني مارتن لاسارتي في إدارة اللقاء والخروج بأقل الأضراء، ليبصم على "عرض فني في غاية السوء"، كبّد الفريق "أكبر هزيمة في تاريخه بالمسابقات القارية على الإطلاق".

وإلى تفاصيل المباراة، سجّل أهداف الفريق الجنوب أفريقي كل من: ثيمبا زواني وواين أريندسي وريكاردو ناسيمنتو من ضربة جزاء وجاستون سيرينو وباكاماني ماهلامبي، في الدقائق الـ13 و23 و47 و62 و83.

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بهذه النتيجة ودّع فريق "القلعة الحمراء" البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية "إكلينكياً"؛ لكونه بات مطالباً بالفوز بسداسية بيضاء في مباراة العودة، المقررة إقامتها في الـ13 من أبريل الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي القاهري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأفريقية بواقع 8 مرات، بفارق ثلاثة ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي، في حين يحمل الترجي الرياضي التونسي لقب النسخة الماضية.

وكان الترجي قد قلب تأخره أمام الأهلي في النهائي القاري (1-3) في لقاء الذهاب إلى فوز مستحق ومقنع إياباً (3-0)، ليظفر بثالث ألقابه في "أمجد الكؤوس الأفريقية"، بعد عامي 1994 و2011.