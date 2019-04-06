انت الان تتابع 5 أهداف مع الرأفة من صن داونز.. إنها الفضيحة يا أهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأهلي في أسوأ أيام حياته تلقى خماسية نظيفة من فريق صن داونز الجنوب إفريقي وسط غياب تام للاعبي الأحمر الذي ظهر مستسلمًا بشكل غريب على مر العصور والأجيال

سقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وبدأت المباراة بضغط مبكر من لاعبي الأهلي، في محاولة لتشكيل خطورة وضغط على لاعبي فريق صن داونز لكن دون تهديد حقيقي على مرمى دينيس أونيانجو حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي. أولى فرص المباراة كانت لأصحاب الأرض بعدما استغل لاعبو صن داونز تقدم لاعبي الأهلي وأرسلوا كرة عالية لموبوي لاعب صن داونز الذي سددها بجوار مرمى محمد الشناوي في الدقيقة السادسة.

وامتلك صن داونز زمام المباراة منذ الدقيقة العاشرة وبدأوا في السيطرة على الكرة والاعتماد على تحركات لاعبي الجناح، حتى نجح الفريق الجنوب إفريقي في استغلال سرحان رمضان صبحي من الجهة اليمنى وأرسلوا عرضية قابلها ثيمبا زواني وضعها بسهولة في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 14. في الدقيقة 19 تعرض سعد سمير للإصابة

وامتلك صن داونز زمام المباراة منذ الدقيقة العاشرة وبدأوا في السيطرة على الكرة والاعتماد على تحركات لاعبي الجناح، حتى نجح الفريق الجنوب إفريقي في استغلال سرحان رمضان صبحي من الجهة اليمنى وأرسلوا عرضية قابلها ثيمبا زواني وضعها بسهولة في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 14. في الدقيقة 19 تعرض سعد سمير للإصابة منعته من استكمال اللقاء، ليحل ياسر إبراهيم بدلا منه، واستكمل لاعبو صن داونز الضغط على دفاعات الأهلي، ومن ركلة حرة مباشرة أرسلها لاعب صن داونز مباشرة لوايني أريندسي الذي أسكنها في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 23. في الدقيقة 32 أهدر لاعبو صن داونز فرصة تعزيز النتيجة في هجمتين متتاليتين أزاحهما القائم والعارضة وحرمت فريق الأولاد من التقدم بثلاثة أو أربعة أهداف على الأقل في شوط واحد، حتى انتهى الشوط بهدفين دون رد. Advertisements في الشوط الثاني الأمر لم يختلف سريعًا واحتسب الحكم ماجيتي نداي ركلة جزاء لفريق صن داونز في الدقيقة 47، سجلها ريكاردو ناسيمينتو بنجاح على يمين محمد الشناوي، حاول لاعبو الأهلي السيطرة على وسط الملعب والاحتفاظ بالكرة على أمل فتح ثغرة في خط دفاع فريق صن داونز، الذي ظهر بشكل مُنظم دون أي توتر أو سرحان عكس لاعبي الأهلي الذين ظهروا بشكل باهت تماما. احتفاظ لاعبي الأهلي بالكرة لم يكن مفيدًا، حيث كان لاعبو صن داونز هم الأخطر سواء في نقل الكرة أو تهديد مرمى محمد الشناوي الذي أزاح عن مرماه ثلاثة أهداف خلال ربع الساعة الأولى في الشوط الثاني. الدقيقة 60 شهدت الهدف الرابع لفريق صن داونز بالرغم من لمسة يد واضحة على المهاجم الجنوب إفريقي إلا أن الحكم لم يحتسب شيئا ومررها لليوراندو سيرينو من تسديدة قوية. اللقاء انقلب لمباراة استعراضية وسط توهان وسرحان كامل من لاعبي الأهلي الذي وقف عاجزًا خلال مجريات اللقاء، وقام محمد الشناوي بدوره، حيث كان الحاضر الوحيد من كتيبة الأهلي وتصدى للعديد من الفرص المحققة للفريق الجنوب إفريقي. حاول مارتن لاسارتي إحداث أي فارق بنزول وليد أزارو بديلا لجونيور أجايي والاعتماد على رأسي حربة صرحاء، لكن الأمر لم يختلف كثيرا، والهجمة الوحيدة التي تذكر للأهلي في الشوط الثاني هي التي أرسلها علي معلول عرضية مرت من مروان محسن وحاول أزارو تسجيلها، لكن نجح دينيس أونيانجو في الإمساك بها. عاد لاعبو صن داونز من جديد وتمكنوا من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 83، بعما قاد باكاماني ماهلامبي هجمة سريعة مررها لزميله الذي أصبح بمواجهة محمد الشناوي، ثم عاد ومررها لباكاماني الذي وضعها بسهولة في شباك الأهلي، عجز عمرو السولية في اللحاق بها من على خط المباراة، ظلت الأمور كما هي في آخر خمس دقائق من المباراة وسط غياب تام للاعبي الأهلي، وانتهت المباراة بخماسية نظيفة. الأهلي سيخوض مواجهة الإياب يوم السبت المُقبل ويحتاج على الأقل خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرًا؟

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