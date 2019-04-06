انت الان تتابع ريمونتادا الأهلي أمام صن داونز.. هل تتحقق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

الأهلي

في شوط أول ضعيف وسيئ للنادي الأهلي أمام صن داونز، شهد استقبال المارد الأحمر هدفين، علاوة على إنقاذ محمد الشناوي هدفين محققين، وارتطام الكرة مرتين في العارضة، انتهى الشوط وسط أداء باهت وغير متوقع من لاعبي القلعة الحمراء على استاد لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا، في المباراة المقامة عصر اليوم السبت ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ويقودها السنغالي ماجيتي نداي، يعاونه ألفيس جاي من الكاميرون، وسيدو تياما من بوركينا فاسو، علمًا أن لقاء الإياب سيقام على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، يوم 13 أبريل الجاري.

استقبل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق ثيمبا زواني وبعدها تعرض سعد سمير للإصابة ليدخل بدلا منه ياسر إبراهيم. الأهلي قدم شوطا أول كارثيا في كل شيء، سواء من ناحية المستوى الدفاعي أو الهجومي أو التكتيكي من جانب المدير الفني مارتن لاسارتي. ولم تمر دقائق بعد الهدف حتى استقبل الأهلي الهدف الثاني

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