انت الان تتابع جمعة يفتح النار على لاسارتي واللاعبين: عار عليكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
هاجم وائل جمعة نجم الأهلي السابق، مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، وحمله الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريق الكرة من منافسه صن داونز، وألحق بالأهلي أكبر هزيمة في تاريخه بالبطولة الإفريقية، وشن هجومًا عنيفًا على اللاعبين مؤكدًا أنهم يتحملون الهزيمة بشكل كبير. وقال جمعة خلال تصريحاته في قناة بي إن سبورت، إنه يتوقع إقالة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وأنه لن يقود مران الفريق المقبل بعد هذه الخسارة الكبيرة التي لم تحدث من قبل في تاريخ القلعة الحمراء، والتي تعتبر عارا على النادي.
وأبدى جمعة دهشته من عدم الدفع ببعض اللاعبين، وعلى رأسهم حسين الشحات الذي كلف خزينة النادي 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن لاسارتي يتحمل الحالة البدنية السيئة التي ظهر بها علي معلول طوال اللقاء وأنه يعاني من إجهاد واضح، بسبب مشاركته المستمرة خلال الموسم الجاري. سقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب
وأبدى جمعة دهشته من عدم الدفع ببعض اللاعبين، وعلى رأسهم حسين الشحات الذي كلف خزينة النادي 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن لاسارتي يتحمل الحالة البدنية السيئة التي ظهر بها علي معلول طوال اللقاء وأنه يعاني من إجهاد واضح، بسبب مشاركته المستمرة خلال الموسم الجاري.
سقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، الأهلي سيخوض مواجهة الإياب يوم السبت المُقبل ويحتاج على الأقل خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرًا؟
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