شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر وقف مستحقات اللاعبين وعقوبات مالية كبيرة بعد خماسية صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، توقيع عقوبة مالية كبيرة مع وقف المستحقات للاعبي الفريق الأحمر، عقب الخسارة القاسية أمام ماميلودي صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية، عصر اليوم، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار عبدالحفيظ بتوقع العقوبة المالية على اللاعبين بسبب الأداء السيئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم التي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.