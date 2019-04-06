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تعليقات نارية من الحلفاوي وهنيدي ونجم مسرح مصر على خسارة الأهلي أمام صن داونز

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محمد عاطف حسب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، قائلا إن هذه الهزيمة مسؤولية الدفاع كاملًا.

وأضاف «الحلفاوي»، من خلال حسابه على «تويتر»: «سلبية لا تصدق».

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كما حرص الفنان الكوميدي محمد هنيدي على الإدلاء برأيه في هزيمة الأهلي أمام صن داونز، مكتفيًا بصورة فقط يظهر خلالها وعلى وجهه شماتة، والمعروف عن هنيدي تشجيعه وانتماؤه لفريق الزمالك.

وكتب محمد أنور، نجم مسرح مصر: «يا جماعة اللي حصل ده أكبر دليل على إن في مصر بجد خلاص مفيش كورة، إحنا بنقعد نتنطط على بعض هنا أهلي وزمالك، بس لما بنخرج بره بيبان مستوانا».

وأضاف: «حتى المنتخب لما بيخرج برة بيتبهدل برضه كل فرق أفريقيا بقت أحسن مننا بكتير، والكورة في مصر وقفت عند جيل 2010». على حد تعبيره.

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