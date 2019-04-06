شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: الفوز الكبير على الأهلي بخماسية لم يُكن صدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شدّد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، على أن فوز فريقه الكبير على الأهلي في مباراتهما، اليوم، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لم يكن من قبيل الحظ، ولكنه نتيجة اجتهاد كبير.

وسحق صن داونز الأهلي بخماسية مقابل لا شيء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب لوكاس موريبي.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي: «لقد شاهدنا ثماني مباريات للأهلي آخرها كانت أمام بيراميدز والزمالك».

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وأضاف: «عرفنا جيدًا نمط وأسلوب لعب الأهلي، لقد قمنا بواجبنا في أرضنا والفوز اليوم لم يكن من قبيل الحظ أو المصادفة، لقد عملنا على تحقيق ذلك».

وواصل مدرب صن داونز: «نحن علمنا كل جوانبهم الخطيرة، وكذلك كل لاعبيهم الخطيرين».

وتابع: «لن نتحدث كثيرًا، مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، مدرب كبير ولديه سيرة ذاتية كبيرة ويجب أن نظهر له كل الاحترام».

وأردف: «إذا وضع لاسارتي سيرته الذاتية على طاولة عليها سيرتي الذاتية أيضًا فينبغي عليَّ أن أخفي سيرتي تحت هذه الطاولة».

واختتم: «أعلم أن الخسارة بخماسية صعبة، لكن يجب أن نظهر أمامه التواضع والاحترام».