شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: لاسارتي لن يستمر في الأهلي والجماهير لن تتقبل ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توقع وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تتم إقالة المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي من تدريب الأهلي اليومين المقبلين بعد الهزيمة أمام صن داونز بخماسية.

وقال جمعة إن جماهير الأهلي لن تتقبل ما حدث وهو لن يستطيع مواجهة الجماهير بعد هذه النتيجة، بالتالي ستكون إقالته ورحيله هو الأقرب.

وأضاف وائل جمعة أن لاسارتي أكثر مدرب تم توفير لاعبين له ويمتلك أفضل قائمة للفريق خلال آخر 5 سنوات، الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بملايين وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ورمضان صبحي، لكن ما حدث غريب، وهناك تقصير من لاسارتي في إدارة المجموعة.

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وأكد قائد الأهلي السابق: «عندما أتذكر جيل الأهلي السابق وإدارة جوزيه للفريق كنت أشعر أننا ندافع عن بيتنا، فزنا على إنيمبا على ملعبه بعد 3 سنوات لم يهزم على أرضه».

وأضاف وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن لاعبي الأهلي فاقدون للروح والشخصية ولا يوجد عذر لهم ولا للمدرب مارتن لاسارتي، فجميعهم يتحملون الهزيمة المذلة أمام صن داونز.

وتابع، في تصريحات لفضائية «بي إن سبورت»، أن كل من كان في الملعب بالأهلي من لاعبين وجهاز فني سيحمل العار بسبب النتيجة المذلة، لاعبو الأهلي كانوا يشاهدون المباراة، لا ضغط ولا روح ولا شخصية، لا أعرف ما الذي حدث للاعبين.

وأشار كابتن الأهلي السابق إلى أن لاسارتي بدأ البطولة مع الأهلي وأصبح موجودًا منذ فترة، وبالتالي يعرف جيداً لاعبيه، فما العذر له؟ لقد خسر كل المباريات خارج أرضه، بالإضافة لأخطاء مستمرة من اللاعبين ومنه ومن الجهاز الفني.