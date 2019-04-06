شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية ورباعية.. أثقل هزائم في تاريخ الأهلي بعد مباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة الأعرض في تاريخه الإفريقي، بخماسية نظيفة على يد صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم، السبت، بملعب الأخير، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت الهزيمة لتكون الأعرض في تاريخ الأهلي الإفريقي، متخطية خسارة الفريق الأحمر برباعية نظيفة على يد إينوجو رينجرز النيجيري في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية نسخة 2003.
ولم يسبق للأهلي الخسارة على يد صن داونز بتلقي شباكه خمسة أهداف في رحلته الإفريقية منذ 1976.
بينما تلقت شباك الأهلي 4 أهداف في مباراة واحدة بمشواره القاري في عدة مناسبات، على رأسها الخسارة على يد إينوجو رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية نسخة 2003، وأمام بتروأتلتيكو الأنجولي بالقاهرة بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2001 والخسارة بنتيجة (4-2)، وفي مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بالكونفيدرالية 2015 والخسارة بنتيجة (4-3).
كانت هذه تفاصيل خبر خماسية ورباعية.. أثقل هزائم في تاريخ الأهلي بعد مباراة صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.