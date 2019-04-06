شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة بعد فضيحة صن داونز: عار على لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، إن لاعبي الأهلي فاقدو الروح والشخصية، ولا يوجد عذر لهم ولا للمدرب مارتن لاسارتي، فجميعهم يتحملون الهزيمة المذلة أمام صن داونز.
وأضاف جمعة، في تصريحات لفضائية «بي إن سبورت» إن «كل من كان في الملعب بالأهلي من لاعبين وجهاز فني سيحمل العار بسبب النتيجة المذلة، لاعبوا الأهلي كانوا يشاهدون المباراة لا ضغط ولا روح ولا شخصية لا أعرف ما الذي حدث للاعبين».
وتابع كابتن الأهلي السابق أن «لاسارتي بدأ البطولة مع الأهلي وأصبح موجودا منذ فترة، بالتالي يعرف جيداً لاعبيه، فما العذر له لقد خسر كل المباريات خارج أرضه، بالإضافة لأخطاء مستمرة من اللاعبين ومنه ومن الجهاز الفني».
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