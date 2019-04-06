شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة كروية.. صن داونز يذل الأهلي بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خماسية مذلة انتهت بها مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في ليلة شهدت سقوط جماعي للاعبي المارد الأحمر على المستوى البدني والفني.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وأحمد فتحي ورمضان صبحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

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وعلى دكة البدلاء: على لطفي وحسين الشحات وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن وحمدي فتحي ووليد أزارو.

جاءت المباراة مفتوحة وسط هجمات متبادلة بين الفريقين دون خطورة على المرميين، إلى أن أحرز زواني هدف فريق صن داونز الأول في الدقيقة 14 من خطأ دفاعي مشترك بين الدفاع والشناوي، وبعدها أصيب لاعبي الأهلي بحالة عدم تركيز غريبة استغلها لاعبي الفريق الجنوب أفريقي وشنوا هجمات متتالية على مرمى الشناوي، الذي تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 24، عن طريق اللاعب أرندي من كرة ثابتة فشل الدفاع الذي لعب شوط أول كارثيًا مليئا بالأخطاء الفردية والجماعية في تشتيتها.

أجرى لاسارتي تغييرين بخروج سعد سمير للإصابة ونزول ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، ونزول ناصر ماهر بدلا من محمد هاني في الدقيقة 36، تحرك بعدها أحمد فتحي لمركز الظهير الأيمن وشغل ماهر مركزه المعتاد، الأمر الذي أدى إلى تحسن نسبي في أداء الأهلي وبدأ في مبادلة صن داونز الهجمات التي تحطمت كلها على يد أونيانجو الحارس الأوغندي العملاق، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأهلي في النتيجة 2-0.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، حصل صنداونز على ركلة جزاء ليحرز منها ريكاردو الهدف الثالث لأصحاب الأرض، لتتعقد الأمور على الأهلي.

وفي الدقيقة 57، عاد محمد الشناوي ليمنع هدفا رابعا لنادي صنداونز بعد سلسلة أخطاء دفاعية للأهلي، ثم عاد ليخرج فرصة جديدة لركلة ركنية.

ومرر ناصر ماهر كرة للمنطلق رمضان صبحي في الدقيقة 60، راوغ مدافع صنداونز وأرسل كرة مرت أعلى العارضة لتضيع فرصة جديدة على الأهلي لتقليص الفارق.

وتستمر كوارث دفاع الأهلي في حماية مرماهم، ليسجل صنداونز الهدف الرابع في الدقيقة 62 من أحداث المباراة.

وأخرج مارتن لاسارتي جونيور أجايي في الدقيقة 68 وأشرك المغربي وليد أزارو بدلا منه.

وجاء الدور على باكاماني، لاعب الأهلي السابق، ليحرز الهدف الخامس في شباك الأهلي من هجمة مرتدة واستغلال جديد لانهيار الأهلي.