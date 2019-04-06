يلا شوت HaLa MaDrId| مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر | kora رابط بدون تقطيع بث مباشر ريال...

يلا شوت ريال مدريد وإيبار اونلاين كورة لايف يستضيف ملعب سانتياغز برنابيو لقاء مباراة ريال مدريد وإيبار، وذلك اليوم السبت 6 أبريل 2019 في أحد مباريات الدور الثاني من الدوري الأسباني، وبالتحديد الجولة 31.

ريال مدريد وإيبار مباشر يلا شوت وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت إتش دي الرياضية الثالثة.

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الدقيقة 39′: أيبار يسجل الهدف الاول.

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد 0 أيبار 1.

التشكيلة الرسمية ضد إيبار: نافاس ، أودريوزولا ، ناتشو ، فاران ، ريغيلون ، فالفيردي ، مودريتش ، إيسكو ، أسنسيو ، بنزيما ، بيل.

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