أوزيل يقضي على كابوسه

قال مدرب آرسنال أوناي إيمري إن لاعبه مسعود أوزيل في حالة جيدة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات خارج الأرض وذلك قبل اللعب في ضيافة إيفرتون يوم الأحد، مع محاولات النادي اللندني لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل أوزيل تشكيلة آرسنال الأساسية 4 مرات في 14 مباراة خارج الأرض بالدوري هذا الموسم واعتاد إيمري الإبقاء على لاعبه الألماني على مقاعد البدلاء بينما يشترك في المباريات على إستاد الإمارات حيث حقق الفريق عشرة انتصارات متتالية.

ويتبقى لآرسنال سبع مباريات في الدوري، منها 5 مباريات خارج الأرض، وسط محاولات للعودة إلى دوري الأبطال بعد غياب موسمين.

وقال إيمري للصحافيين حول غياب أوزيل عن التشكيلة الأساسية في المباريات خارج الأرض: “يعتمد الأمر على كل مباراة، أحياناً يغيب لأننا نريد اللعب بشكل مختلف وأحياناً يكون مصاباً”.

وأضاف: “الآن هو في حالة جيدة ويتدرب بشكل يومي ويستطيع اللعب في أساليب مختلفة، إنه يعمل بشكل رائع ويلعب بشكل رائع ويساعدنا وأنا سعيد جداً من أجله”.

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ويلعب أوزيل في المعتاد كصانع لعب سواء خلف مهاجم واحد أو خلف ثنائي الهجوم بيير-إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت.

وقال إيمري: “ربما يكون أنسب مركز له عند اللعب 4-2-3-1 لكن أحياناً أيضاً يلعب في 4-3-1-2 وكذلك طريقة 3-4-1-2”.

وأضاف: “نستطيع اللعب بأساليب مختلفة في وجوده ويستطيع اللعب أيضاً ناحية اليسار أو ناحية اليمين، أهم شيء أن يكون جاهزاً ومستعداً لمساعدتنا وهو موقفه الحالي”.

وإذا تعادل أو فاز آرسنال يوم الأحد فإنه سيتقدم إلى المركز الثالث في الدوري على حساب توتنهام هوتسبير الذي يتبقى له ست مباريات.