أول قرار من الخطيب ضد لاعبي الأهلي بعد الخماسية أمام صن داونز

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على توقيع عقوبة مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء قرار المجلس على الجميع بعد الفضيحة التي تعرض لها الفريق وتلقيه أكبر خسارة في تاريخه ببطولات أفريقيا عقب الخسارة أمام صن داونز.

سجل خماسية صن دوانز كل من: ثيمبا زواني في الدقيقة 14، واين أريندسي في الدقيقة 24، ريكاردو ناسكيمينتو في الدقيقة 47 من ضربة جزاء، ولياندرو جاستون سيرينو رودريجيز في الدقيقة 62، وباكاماني، لاعب الأهلي السابق، في الدقيقة 82.