انقسام في الأهلي حول مصير لاسارتي بعد فضيحة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

انقسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حول مصير المدرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز بخماسية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر أغلب المجلس في مكالمات تليفونية فيما بينهم على رحيل المدرب مارتن لاسارتي بينما رفض القلة خوفا من خلخلة استقرار الفريق والتأثير على نتائجه في مسابقة الدوري المصري.

سجل خماسية صن دوانز كل من: ثيمبا زواني في الدقيقة 14، واين أريندسي في الدقيقة 24، ريكاردو ناسكيمينتو في الدقيقة 47 من ضربة جزاء، ولياندرو جاستون سيرينو رودريجيز في الدقيقة 62، وباكاماني، لاعب الأهلي السابق، في الدقيقة 82.