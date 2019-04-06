فضيحة.. الأهلي يخسر بخماسية أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

في فضيحة كروية كبيرة، سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخماسية أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، معقل الفريق الجنوب أفريقي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة العام الحالي 2019.

سجل خماسية صن دوانز كل من: ثيمبا زواني في الدقيقة 14، واين أريندسي في الدقيقة 24، ريكاردو ناسكيمينتو في الدقيقة 47 من ضربة جزاء، ولياندرو جاستون سيرينو رودريجيز في الدقيقة 62، وباكاماني، لاعب الأهلي السابق، في الدقيقة 82.

وبات الأهلي على أعتاب الوداع المبكر لدوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل.