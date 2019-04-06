في فضيحة كروية كبيرة، سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخماسية أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، معقل الفريق الجنوب أفريقي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة العام الحالي 2019.
سجل خماسية صن دوانز كل من: ثيمبا زواني في الدقيقة 14، واين أريندسي في الدقيقة 24، ريكاردو ناسكيمينتو في الدقيقة 47 من ضربة جزاء، ولياندرو جاستون سيرينو رودريجيز في الدقيقة 62، وباكاماني، لاعب الأهلي السابق، في الدقيقة 82.
وبات الأهلي على أعتاب الوداع المبكر لدوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة.. الأهلي يخسر بخماسية أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.