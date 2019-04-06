وائل جمعة: لاسارتي سبب الخسارة الثقيلة أمام صن داونز

حمل وائل جمعة أسطورة الأهلي السابق، مارتن لاسارتي مسؤولية هزيمة الأهلي الثقيلة أمام صن داونز بخماسية نظيفة، ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال وائل جمعة خلال ستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وصن داونز: "احمل لاسارتي مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام صن داونز". وأضاف " اختياراته، توقيت التبديلات، إدارته للمباراة، هو يتحمل جزء كبير جدًا وهناك فارق بين الجيل الحالي وجيل مانويل جوزيه، الأهلي يفقد روح الفريق". وتابع"لا توجد أعذار لعلي معلول على أداء هذ الموسم، ما حدث عار".

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