شاهد..كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لكلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب «أليانز أرينا» ضمن

منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البوندزليجا.

وسيكون كلاسيكو من نوع خاص بسبب تقارب النقاط بين الفريقين،

ويدخل بايرن ميونيخ راغبًا بالفوز من أجل انتزاع الصدارة من دورتموند المتصدر بفارق نقطتين، في حين يرغب دورتموند بحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق مع بايرن ميونيخ.