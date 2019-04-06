وجه كلمة لمدرب الأهلي عقب الخسارة الثقيلة من صن داونز

عقب خسارة الفريق الأول للنادي الأهلي الكبيرة من فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفه ، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال الأفريقي في المباراة التي أقيمت علي ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة "بروتوريا". دوري الأبطال الأفريقي في المباراة التي أقيمت علي ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة "بروتوريا". حمل البعض مسئولية الخسارة للمدير الفني للأهلي "مارتن لاسارتي" بسبب أخطاؤه في إدارة المباراة منذ البداية ، واللعب بدون تأمين دفاعي كافي أمام فريق قوي مثل صن داونز. برأيك هل يستحق "مارتن لاسارتي" تحمل الخسارة.



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