الأهلي يدرس الإطاحة بلاسارتي بعد خماسية صن داونز

يدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر من منصبه. وخسر الأهلي خماسية دون رد اليوم من منصبه. وخسر الأهلي خماسية دون رد اليومالسبت أمام صن داونز في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. ويعقد الخطيب جلسات مع أعضاء مجلس الإدارة خلال الساعات القادمة.

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