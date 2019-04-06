إبراهيم سعيد ينتقد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز

علق إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق، علي هزيمة الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكتب "سعيد" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هزيمه الاهلي بخماسيه نتيجه عدم اختيار لاعبين اكفاء يستحقوا الانضمام للاهلي مش اي لاعب يقدر يلعب في الاهلي تحت ضغط جماهيري وإعلامي مستوي اقل للحصول علي بطوله أفريقيا". Advertisements وانهار لاعبو الأهلي أمام الطوفان الجنوب إفريقي ليتلقي الأحمر خماسية نظيفة، الأمر الذي يصعب مهمة مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل.

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